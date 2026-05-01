Bundi : नैनवां बस स्टैंड पर पीने को नहीं ठंडा पानी, छाया को तरस रहे यात्री

नैनवां. वाटर कूलर से पानी नहीं आता, छाया के लिए यात्री प्रतीक्षालय में घुसते तो गंदगी का अंबार देख यात्रियों को बैठने को जगह गंदी देख वापस लौटना पड़ रहा है। बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए दोनों सुविधाएं तो बनी हुई है, लेकिन काम की नही है। विश्रांति शहर के बस स्टेंड लगा वाटर कूलर बंद पड़ा है तो यात्री विश्राम स्थल पर गंदगी हो रही है, जिसके चलते भीषण गर्मी में भी यात्रियों को पीने को न ठंडा पानी मिल रहा है और न ही बैठने के लिए छाया। जबकि रोजाना बूंदी, कोटा, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर मार्ग पर चलने वाली पचास बसों का ठहराव हो रहा है।