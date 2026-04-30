Bundi: शादी में आधी रात को दुल्हन समेत 40+ मेहमान पड़े बीमार, हॉस्पिटल में 6 घंटे तक चला उपचार

कचरावता निवासी गन्नू (11), सुरजा (40 ), राजेश (30), निरमा (25), कन्नू (6), सुशीला (32), उर्मिला (27), शिवानी (20), सीमा (30), संतोष (35), सुनीता (37), फालतू बाई (23), रोशन (40), राजू (50), गोलू (25), प्रिंस पुत्र राजेश (11), प्रिंस पुत्र मनोज (10), सीताराम (37), ऋषि (8), दीपक (18),हिमांशु (5), दुल्हन मुस्कान (18), बरजी (65), फुलेता निवासी सम्पत (30), लाड़बाई (32), समरावता निवासी सुगना (48), लोकेश (35), जयपुर निवासी सुरेशचंद (52), शिवकुमार (37), सोना (27),श्रीपुरा निवासी प्रेमबाई (60), बनवारी (25), ढकोलिया निवासी कमलेश (50), रामगंजमण्डी निवासी राजेन्द्र (33), सातलखेड़ी निवासी कंचन (50), जेतपुर निवासी रेखा (25), टोंक निवासी प्रियंका (20), बामनगांव निवासी धर्मराज (23), हाड़ौती निवासी मोहनलाल (80) उपचार के लिए भर्ती किया गया।