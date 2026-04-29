Bundi : 41 डिग्री तापमान में अर्द्धनग्न होकर थाने के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता



यह है मामला

थाना क्षेत्र में साढ़े तीन माह पूर्व 14 जनवरी की रात को बाछोला ग्राम पंचायत के भट्टों के नया गांव में गो तस्कर एक कंटेनर में 21 गोवंश से कत्लखाने ले जा रहे थे। बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने कंटेनर को पकडकऱ गोवंश को छुड़वाया था। विहिप व बजरंगदल का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही एवं विलंब के कारण गो-तस्कर मौके से फरार हो गए। गो तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर 15 जनवरी को उपखंड अधिकारी कार्यालय व 2 फरवरी को पुलिस थाना नैनवा में प्रदर्शन किया था तो पुलिस अधिकारियों ने दस दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था। जबकि घटना के साढ़े तीन माह बाद भी गो तस्करी की घटना के मुख्य आरोपी ट्रक चालक एवं ट्रक मालिक की गिरफ्तारी नहीं किया। जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया तो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए।