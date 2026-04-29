Rajasthan Crime : ‘आठ दिन में तुझे मार दूंगा…’ पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी को उतारा मौत के घाट, बच्चों के पास सो रही थी मां

Rajasthan Bundi Crime : तालेड़ा( बूंदी) थाना क्षेत्र के ठिकरिया कला में महिला रामी बाई (40) की पति ने घर में हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच कई सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा था । आरोपी हेमराज घटना के बाद मौके से फरार हो गया। घटना के बाद डरे हुए बच्चों ने पुलिस को कंट्रोल रूम में फोन करके सूचना दी तथा आसपास के पड़ोसी लोगों को चिल्लाकर मदद के लिए बुलाया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।