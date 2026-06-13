Bundi : अब नौ की बजाय चार सिलेंडर ही मिलेंगे, घर का बजट डगमगाया

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिल सके और स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ सके। इसके तहत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए थे।

उपभोक्ताओं का कहना है कि एक सामान्य परिवार में सालभर में कम से कम दस सिलेंडरों की खपत आसानी से हो जाती है। ऐसे में सिर्फ चार सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलने की घोषणा से बाकी के सिलेंडर महंगे दामों पर लेने होंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर लाभार्थी महिलाओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार ने मुफ्त कनैक्शन देकर चूल्हे के धुएं से आजादी तो दी, लेकिन अब सिलेंडर महंगे कर दिए हैं और सब्सिडी भी छीन ली है। पहले ही गैस की किल्लत व लगातार बढ़ती कीमतों के कारण सिलेंडर लेना मुश्किल हो रहा था। अब सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या घटाकर हमारी परेशानी और बढ़ा दी है। साल में केवल चार सिलेंडरों पर सब्सिडी मिलने से हम जैसे गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। सरकार को इस फैसले पर पुन: विचार करना चाहिए।