Bundi : 16 माह से वीरान पड़ा है कनिष्ठ अभियंता कार्यालय

पूर्व में यहां कार्यरत कनिष्ठ अभियंता भूपेंद्र मीणा का जनवरी 2025 में झालावाड़ स्थानांतरण हो गया था, जो सुवासा ग्रेड पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। इसके बाद सरकार ने प्रीति बैरवा को सुवासा सब ग्रिड स्टेशन पर कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदस्थापित किया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि वे नियमित रूप से सुवासा कार्यालय में नहीं बैठकर तालेड़ा कार्यालय से ही कार्य संचालन कर रही हैं। सुवासा सब ग्रिड स्टेशन से सुवासा, लाडपुर, बंडूदा, बाजड़ तथा पिंगाक्ष फैक्ट्री सहित पांच फीडर संचालित होते हैं। जहां से खलुंदा छपावदा, तीतरवासा, चांदनहेली, ठिकरिया, शंभू पुरिया सहित आसपास के गांव को ग्रिड से लाइट मिल रही है।ग्रिड पर चार लाइनमैन एवं तीन कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन अधिकारी के अभाव में कार्यालय अधिकांश समय सूना पड़ा रहता है।