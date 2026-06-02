Bundi : बिरला ने रात्रि चौपाल में सुनी समस्याएं, विकास पर जोर

बिरला ने अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। अजेता गांव में खटकड़ मंडल अध्यक्ष कन्हैया लाल मीणा के नेतृत्व में, खटकड़ में भाजपा कार्यालय और नए बस स्टैंड पर भी बिरला का स्वागत कर जन समस्याएं रखी गई। बाद में बिरला खड़ीबारा गांव में भाजपा कार्यकर्ता नेतराम मीणा के निजी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां भी ग्रामीणों ने समस्याएं बताई। देर रात लगभग 12 बजे बाद बिलकेश्वर महादेव विकास समिति के आग्रह पर बिरला रामगढ़ टाइगर रिजर्व के ब्रह्माणी माता परिसर पहुंचे। समिति सदस्यों ने महादेव के रास्ते में आने वाले त्रिवेणी के खाळ में पुलिया निर्माण की मांग की। समिति अध्यक्ष हरिओम प्रजापत ने बताया कि यह धार्मिक स्थल क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां सावन माह में बरसाती पानी से श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। बिरला ने रेंजर सुमित कनोजिया से चर्चा की, जिन्होंने बताया कि पुलिया निर्माण कार्य वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित है और स्वीकृति मिलने पर कराया जाएगा।