प्रदेश के 300 जर्जर स्कूलों को मिले 409 करोड़, फिर भी हजारों बच्चों की जान सांसत में

बूंदी. झालावाड़ जिले के मनोहरथाना के सरकारी स्कूल में हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने जर्जर स्कूलों की रिपोर्ट मंगवाई थी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 300 जर्जर स्कूल भवनों को हटाकर नए निर्माण के लिए 409 करोड़ 49 लाख 25 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। स्वीकृत 300 स्कूलों में 185 प्राथमिक, 70 उच्च प्राथमिक और 45 सीनियर सेकण्डरी विद्यालय शामिल हैं। हालांकि, सवाल यह है कि राज्य में जर्जर स्कूलों की संख्या अधिक थी और दो बार सर्वे भी कराया गया था, फिर भी सिर्फ 300 स्कूलों के लिए ही स्वीकृति जारी की गई।