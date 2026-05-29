Bundi : पाइप लाइन के ऊपर बिछा दी भूमिगत विद्युत केबल

मरम्मत के लिए खुदाई की तो पाइप लाइन के ऊपर ही केबल बिछी मिली। पहले तो जेवीवीएनएल को रोका नही, अब नोटिस दिया है।गुरुवार सुबह जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी टूटी पाइप लाइन की स्थिति देखने पहुंचे। मरम्मत का काम शुरू कराया। पाइप टूट जाने से शहर के चार जोन में तीसरे दिन भी जलापूर्ति नही हो पाई।जेवीवीएनएल द्वारा शहर में भूमि गत विद्युत केबल डाली जा रही है। जेवीवीएनएल ने जलदाय विभाग की पाइपलाइन के ऊपर ही भूमिगत केबल डाल दी। केबल डालने के दौरान की गई खुदाई से उनियारा रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के सामने पांच स्थानों पर पाइपलाइन टूट गई। शाम को उनियारा रोड व राजीव कॉलोनी के लिए चार जोन में मिस्त्री मार्केट में स्थित उच्च जलाशय से जलापूर्ति शुरू की तो पानी नलों में पहुंचने की जगह पाइपलाइन टूटी पड़ी होने से नाले में बह गया। पूरा पानी बह जाने से उनियारा रोड का नाला बह निकला।