29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : पाइप लाइन के ऊपर बिछा दी भूमिगत विद्युत केबल

शहर में बुधवार रात जलदाय विभाग ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन में जलापूर्ति की, जिससे घरों में पानी पहुंचने के बजाय नाले में बह गया। गंभीर बात यह है कि जेवीवीएनएल ने पाइपलाइन के ऊपर ही भूमिगत विद्युत केबल बिछाई। जेवीवीएनएल खुदाई कर केबल बिछाता रहा और जलदाय विभाग के अधिकारी अनदेखी करते रहे, जिससे कई स्थानों पर पाइपलाइन टूट गई।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

May 29, 2026

Underground Power Cable

नैनवां. जेवीवीएनएल ने जलदाय विभाग की पाइपलाइन के ऊपर ही बिछा रखी विद्युत केबल। पत्रिका फोटो

नैनवां. शहर में बुधवार रात को जलदाय विभाग ने क्षतिग्रस्त पाइप लाइन में ही जलापूर्ति कर दी, जिससे पानी घरों में नलों में पानी पहुंचने की जगह नाले में बहता रहा। गम्भीर बात तो यह सामने आई कि जेवीवीएनएल ने पाइप लाइन के ऊपर ही भूमिगत विद्युत केबल बिछा दी। जेवीवीएनएल खुदाई कर पाइपलाइन के ऊपर ही केबल बिछाता रहा और जलदाय विभाग के अधिकारी अनदेखी करते रहे, जिससे कई जगह पाइप लाइन टूट गई।

मरम्मत के लिए खुदाई की तो पाइप लाइन के ऊपर ही केबल बिछी मिली। पहले तो जेवीवीएनएल को रोका नही, अब नोटिस दिया है।गुरुवार सुबह जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी टूटी पाइप लाइन की स्थिति देखने पहुंचे। मरम्मत का काम शुरू कराया। पाइप टूट जाने से शहर के चार जोन में तीसरे दिन भी जलापूर्ति नही हो पाई।जेवीवीएनएल द्वारा शहर में भूमि गत विद्युत केबल डाली जा रही है। जेवीवीएनएल ने जलदाय विभाग की पाइपलाइन के ऊपर ही भूमिगत केबल डाल दी। केबल डालने के दौरान की गई खुदाई से उनियारा रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के सामने पांच स्थानों पर पाइपलाइन टूट गई। शाम को उनियारा रोड व राजीव कॉलोनी के लिए चार जोन में मिस्त्री मार्केट में स्थित उच्च जलाशय से जलापूर्ति शुरू की तो पानी नलों में पहुंचने की जगह पाइपलाइन टूटी पड़ी होने से नाले में बह गया। पूरा पानी बह जाने से उनियारा रोड का नाला बह निकला।

अनदेखी पड़ गई भारी

जलदाय विभाग ने गुरुवार सुबह टूटी पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खुदाई कराई तो पाइपलाइन के ऊपर ही जेवीवीएनएल द्वारा विद्युत केबल व एक मोबाइल कम्पनी द्वारा फाइबर केबल बिछी मिली, जिससे बड़ी मुश्किल से पाइपलाइन की मरम्मत हो पाई। पाइपलाइन के ऊपर ही विद्युत केबल डालने से खतरा भी बन गया।

नोटिस दिया

जलदाय विभाग की सहायक अभियंता जसोदा डिडवानिया ने बताया कि जेवीवीएनएल द्वारा विद्युत केबल डालने के लिए की खुदाई से जगह-जगह से पाइप लाइन टूट गई। जेवीवीएनएल ने बिना देखे ही पाइपलाइन पर ही विद्युत केबल बिछा दी, जो खतरा भी बन गया। मामले में जेवीवीएनएल को नोटिस जारी कर पाइप लाइन पर विद्युत केबल बिछाने का विरोध जताया है। साथ ही पाइपलाइन की मरम्मत आए खर्चे की राशि जमा कराने को लिखा है।

ये भी पढ़ें

Bundi : प्रभारी मंत्री ने बावड़ी में किया श्रमदान, स्वच्छता का संदेश दिया
बूंदी
Vande Ganga Water Conservation Public Campaign

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 May 2026 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : पाइप लाइन के ऊपर बिछा दी भूमिगत विद्युत केबल

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : धान की बेहतर पैदावार के लिए कम्प्यूटर लेवल से तैयार किए जा रहे खेत

Bundi : धान की बेहतर पैदावार के लिए कम्प्यूटर लेवल से तैयार किए जा रहे खेत
बूंदी

Bundi : स्थानांतरण के बाद भी जवान नहीं बदले तो एसपी कार्रवाई करें-मीना

Additional Director General of Police (Traffic)
बूंदी

Bundi : प्रभारी मंत्री ने बावड़ी में किया श्रमदान, स्वच्छता का संदेश दिया

Vande Ganga Water Conservation Public Campaign
बूंदी

Rajasthan: रात 1 बजे निरीक्षण पर निकले SE, मोबाइल बंद कर सो रहा था ऑन ड्यूटी कर्मचारी, दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित

surprise inspection of Superintending Engineer
बूंदी

Bundi : शिक्षा विभाग सख्त, सरकारी और निजी स्कूल में बच्चे नहीं ला सकते मोबाइल

Education Department Cracks Down on Bringing Mobile Phones
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.