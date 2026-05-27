Bundi : प्रभारी मंत्री ने बावड़ी में किया श्रमदान, स्वच्छता का संदेश दिया

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस तरह हाथों में फावड़े और तगारियां लेकर श्रमदान करते देख ग्रामीण भी प्रेरित हुए। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के आह्वान पर जल स्रोतों को सहेजने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए ‘वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान’ चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सींता स्थित ऐतिहासिक बावड़ी की साफ-सफाई और जीर्णोद्धार अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस धरोहर को संवारने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद कोष से राशि स्वीकृत की हैं।