25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : सिंघकेश्वर महादेव के दो कुंडों में श्रमदान कर की सफाई

ग्राम पंचायत तालाब गांव क्षेत्र में स्थित व सथूर के निकट एतिहासिक पर्यटक स्थल सिंघकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित दो कुंडों की रविवार को राजस्थान पत्रिका के अमृतं जलम् अभियान के तहत लोगों ने पसीना बहाकर श्रमदान कर सफाई की। सथूर के पूर्व सरपंच मनमोहन धाबाई व हम लोग संस्था के संयोजक डॉ. सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में सुबह 8:30 सथूर, तालाब गांव, ढाकनी, बडानयागांव, हरिपुरा से महिला व पुरुष श्रमदान करने महादेव मंदिर परिसर में पहुंचे।

3 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

May 25, 2026

Bundi : सिंघकेश्वर महादेव के दो कुंडों में श्रमदान कर की सफाई

हिण्डोली. सथूर के निकट सिंघकेश्वर महादेव मंदिर परिसर के कुंड में श्रमदान करते ग्रामीण। पत्रिका

हिण्डोली. ग्राम पंचायत तालाब गांव क्षेत्र में स्थित व सथूर के निकट एतिहासिक पर्यटक स्थल सिंघकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित दो कुंडों की रविवार को राजस्थान पत्रिका के अमृतं जलम् अभियान के तहत लोगों ने पसीना बहाकर श्रमदान कर सफाई की। सथूर के पूर्व सरपंच मनमोहन धाबाई व हम लोग संस्था के संयोजक डॉ. सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में सुबह 8:30 सथूर, तालाब गांव, ढाकनी, बडानयागांव, हरिपुरा से महिला व पुरुष श्रमदान करने महादेव मंदिर परिसर में पहुंचे।

यहां पर स्थित दो कुंड गंदगी से अटे पड़े थे, जिसकी लकड़ियों, कांटेदार उपकरणों से बाहर निकाला। देखते ही देखते दोनों कुंड साफ नजर आने लगे। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद दोनों कुंडों का पानी कांच की तरह साफ नजर आने लगा। यहां पर स्थित दो कुंडों में महिलाओं व पुरुषों ने भीषण गर्मी में श्रमदान करने में पीछे नहीं रहे। किसी ने गंदगी को तगारियों में भरकर फेंका तो किसी ने झाड़ू लगाया, किसी ने लकड़ियों व कांटो से कुंड में हो रही गंदगी निकाली।

हर पंचायत में चले अभियान

सरपंच संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष मनमोहन धाबाई ने बताया कि राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सरोकार का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है, जो जल स्रोत वर्षों से गंदे पड़े रहते हैं, उन्हें श्रमदान के माध्यम से चकाचक किया जा रहा है। सिंघकेश्वर महादेव के कुंडों में भी काफी गंदगी थी, लेकिन लोगों की मदद से श्रमदान कर दोनों कुंडो को साफ कर दिया गया है। धाबाई ने जिला प्रशासन से कहा कि राजस्थान पत्रिका के अभियान अमृतं जलम् को प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुरू करवाया जाए। ताकि लोगों में स्वावलंबन की भावना बड़े एवं स्थानीय जल स्रोतों को अधिक महत्व मिलेगा।

लोग आते रहे, कारवां बढ़ता गया

सिंघकेश्वर महादेव कुंड में सफाई करने के लिए आने वाले लोगों का सिलसिला जारी रहा। सुबह 8:30 बजे एक दर्जन लोग कुंड की सफाई करने पहुंचे। उसके बाद यहां पर धीरे-धीरे लोग की संख्या बढ़ती गई। चंद्रभागा नदी को स्वच्छ करवाएंगे। हम लोग संस्था के संयोजक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि यहां पर सथूर चंद्रभागा लघु सिंचाई परियोजना के निकट बारिश के मौसम में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें सभी की भागीदारी हो। डॉ. गुप्ता ने कहा कि चंद्रभागा नदी की स्थिति काफी खराब है। इसमें स्थानीय लोगों व आसपास के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा तो चंद्रभागा नदी को संस्था व लोगों के सहयोग से चकाचक किया जाएगा। छोटी नदियां साफ रहेंगी तो बड़ी स्वत: साफ हो जाएगी।

युवाओं ने किया श्रमदान

लबान. राजस्थान पत्रिका के अमृतं जलम् अभियान से प्रेरित होकर कस्बे के युवाओं ने शनिवार को राजकीय विद्यालय परिसर एवं तालाब किनारे श्रमदान कर स्वच्छता एवं जल संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के दौरान युवाओं ने विद्यालय परिसर में फैली गंदगी, प्लास्टिक कचरे एवं झाड़ियों की सफाई की। वहीं विद्यालय से सटे तालाब किनारे जमा मिट्टी, कंटीली झाडिय़ां एवं झाड़-झंखाड़ को हटाकर क्षेत्र को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया।

युवाओं ने बताया कि जल स्रोतों की स्वच्छता एवं संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तालाबों एवं जलाशयों की नियमित सफाई से वर्षा जल का बेहतर संचयन होने के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। श्रमदान के दौरान युवाओं ने ग्रामीणों को स्वच्छता बनाए रखने एवं जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करने का संदेश भी दिया।

अभियान में शामिल युवाओं ने विद्यालय परिसर की साफ-सफाई कर विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार किया। साथ ही तालाब किनारे उगी झाड़ियों एवं जमा मिट्टी को हटाकर जल निकासी एवं जल भराव क्षेत्र को भी व्यवस्थित किया। युवाओं ने भविष्य में भी ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े अभियान लगातार चलाने का संकल्प लिया। श्रमदान अभियान में कमल मीणा, अखिलेश मीणा, शिव प्रकाश सेन, जगदीश सेन, हरिओम मीणा, कालूलाल मीणा, दीपू सेन सहित कई युवा मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 May 2026 06:07 pm

Published on:

25 May 2026 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : सिंघकेश्वर महादेव के दो कुंडों में श्रमदान कर की सफाई

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : प्यार, भरोसा और फिर विश्वासघात…लिव-इन पार्टनर गहनों संग हुई फरार

Looteri Dulhan
बूंदी

Bundi : उधारी के कार्मिक चला रहे हैं नगरपालिका का काम

hindoli nagar palika
बूंदी

Bundi : कमाई पर ध्यान, मरम्मत पर नहीं, दरक रहे पत्थर

sthapatya kala
बूंदी

मानसून आपदा प्रबंधन के 300 पदों पर आए 5200 आवेदन, B.Tech-B.Ed-M.Sc.डिग्रीधारियों ने भी भरा अस्थायी नौकरी का फॉर्म

Bundi Civil Defense Mockdrill
बूंदी

Bundi : नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में स्टाफ नहीं, डेढ़ साल से भटक रहे ग्रामीण

Bundi : नवसृजित ग्राम पंचायत अमरत्या में स्टाफ नहीं, डेढ़ साल से भटक रहे ग्रामीण
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.