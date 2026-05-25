Bundi : सिंघकेश्वर महादेव के दो कुंडों में श्रमदान कर की सफाई

सिंघकेश्वर महादेव कुंड में सफाई करने के लिए आने वाले लोगों का सिलसिला जारी रहा। सुबह 8:30 बजे एक दर्जन लोग कुंड की सफाई करने पहुंचे। उसके बाद यहां पर धीरे-धीरे लोग की संख्या बढ़ती गई। चंद्रभागा नदी को स्वच्छ करवाएंगे। हम लोग संस्था के संयोजक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि यहां पर सथूर चंद्रभागा लघु सिंचाई परियोजना के निकट बारिश के मौसम में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें सभी की भागीदारी हो। डॉ. गुप्ता ने कहा कि चंद्रभागा नदी की स्थिति काफी खराब है। इसमें स्थानीय लोगों व आसपास के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा तो चंद्रभागा नदी को संस्था व लोगों के सहयोग से चकाचक किया जाएगा। छोटी नदियां साफ रहेंगी तो बड़ी स्वत: साफ हो जाएगी।