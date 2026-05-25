मानसून आपदा प्रबंधन के 300 पदों पर आए 5200 आवेदन, B.Tech-B.Ed-M.Sc.डिग्रीधारियों ने भी भरा अस्थायी नौकरी का फॉर्म

सिविल डिफेंस के लिए जमा हुए आवेदन में से चयन के लिए छह सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला कोषाधिकारी, फायर ऑफिसर एवं जिला खेल अधिकारी सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवाओं का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद मेडिकल जांच और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने पर ही नियुक्ति दी जाती है। चयनित युवाओं को प्रतिदिन आठ घंटे कार्य करने पर 822 रुपए का भुगतान किया जाता है। वहीं किसी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति के दौरान कई बार अतिरिक्त समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए अलग से अतिरिक्त भुगतान का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।