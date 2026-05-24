Bundi : अब एसएमसी तय करेगी स्कूलों का विकास, 30 लाख तक खर्च करने का मिला अधिकार

बूंदी. अब केंद्र सरकार ने राजकीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं में बदलाव कर स्कूल प्रबंधन समिति को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। यानि उन्हे विशेष अधिकार देने तथा विकास योजना तय करने में भूमिका और महत्वपूर्ण कर दी है। अब विद्यालय प्रबंध समिति आगामी तीन वर्षों की विद्यालय विकास समिति की योजना इसी साल बनाएगी,जबकि इसकी हर वर्ष समीक्षा की जाएगी। साथ ही एसएमसी को विद्यालयों में 30 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य करवाने की सीधी वित्तीय शक्ति भी दी जाएगी। नए दिशा-निर्देशों में सामाजिक ऑडिट अनिवार्य किया गया है। भुगतान अध्यक्ष और सचिव के आय-व्यय का विवरण नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना होगा।