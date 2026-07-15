Bundi news: पुराने बायपास से नवल सागर तक बनेगा ‘नो-पार्किंग जोन

निरीक्षण दल ने शहर के तीन प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया, जहां दुर्घटनाओं की आशंका सबसे अधिक रहती है। इनमें सिलोर रोड चौराहा, चित्तौड़ रोड चौराहा और लग्दरिया भैरूजी तिराहा शामिल है। संयुक्त दल ने इन ब्लैक स्पॉट््स पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई निर्णय लिए हैं। इसके तहत सडक़ों के किनारे मौजूद अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाने और वाहन चालकों की ²श्यता को बाधित करने वाली झाडिय़ों व जंगली घास की सफाई के निर्देश दिए गए। रास्तों में बने गड्ढों (पॉट होल्स) को जल्द से जल्द भरवाने और डिवाइडर को निर्धारित मापदंडों के अनुसार दुरुस्त व विकसित करने को कहा गया है। इसके अलावा चौराहों पर रात के समय होने वाले हादसों को रोकने के लिए बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तुरंत चालू करने और आवश्यकतानुसार नई लाइटें लगाने का निर्णय लिया गया।