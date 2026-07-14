Bundi Accident: ढाबे पर खाना खाकर बाइक से लौट रहे दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

इस हादसे ने करवर कस्बे को गहरे सदमे में डाल दिया है। मंगलवार को जैसे ही दोनों युवकों की मौत की खबर कस्बे में पहुंची, पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। बुद्धि प्रकाश के अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया गया कि बुद्धि प्रकाश अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। वहीं यशवंत के निधन से भी परिवार और परिचितों में गहरा शोक है। दो घनिष्ठ दोस्तों की एक साथ हुई मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।