झुंझुनूं: सड़क हादसे में जिम जा रहे कॉलेज छात्र की मौत, धमाके की आवाज सुन दौड़े लोग

हादसा इतना भीषण था कि इसकी आवाज सुनकर पास के मकान से एक व्यक्ति तुरंत बाहर आया। सड़क पर दोनों युवकों को लहूलुहान और गंभीर हालत में तड़पता देख उसने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पिलानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से तुरंत बिरला सार्वजनिक अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद ऋषभ सैनी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल दीपेश के कंधे में गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे झुंझुनूं रेफर कर दिया गया है। जहां उसका उपचार जारी है।