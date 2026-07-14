रीवा के होटल में पत्नी ने पति को प्रेमिका संग पकड़ा, पिछले माह जयपुर में भी सामने आया था ऐसा मामला, फिर आया चर्चा में

इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो में एक महिला अपने पति और उसके साथ मिली युवती को सड़क पर चिल्लाती हुई और पिटाई करती नजर आ रही है। ये घटना जयपुर के टोंक रोड स्थित गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास की थी। मामले में बताया था कि महिला को काफी समय से अपने पति पर शक था। इसी शक के चलते वह पति पर नजर रख रही थी। एक दिन जब पति घर से बाइक लेकर निकला तो पत्नी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर उसने पति को बाइक पर दूसरी युवती को बैठाकर जाते हुए देख लिया। इसके बाद पत्नी ने दोनों को रोक लिया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।