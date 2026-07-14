Jaipur News : अब ट्रैफिक पुलिस नहीं, AI करेगा सिग्नल मैनेजमेंट; जानें क्या है नया स्मार्ट सिस्टम और कैसे करेगा काम?

AI Traffic System Jaipur: जयपुर में जाम और प्रदूषण कम करने के लिए महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा की पहल पर राजस्थान पुलिस अब ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। बहुत जल्दी शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा। जयपुर के सबसे व्यस्त इलाके रामबाग सर्किल पर इसका 'डेटा कोर इन्फोटेक' के सहयोग से 39 दिनों के लिए ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। अब इसके बाद पुलिस कमिश्नरेट जयपुर शहर के 423 चौराहों में से 253 प्रमुख चौराहों को इस एआई-आधारित स्मार्ट कैमरे और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) से जोड़ने जा रही है। ट्रैफिक डीसीपी श्री योगेश गोयल के नेतृत्व में इस पूरी परियोजना की मॉनिटरिंग की गई और ट्रायल के ऐतिहासिक नतीजों के बाद अब इसे पूरे शहर में विस्तार देने का फैसला लिया गया है।