Rajasthan: जन्मदिन से पहले बुझा घर का इकलौता चिराग, जवान बेटे का शव देख मां हुईं बेसुध, आर्यन को दी गई अंतिम विदाई

अंतिम संस्कार में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित हजारों लोग शामिल हुए। मंडावा विधायक रीटा चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, भाजपा नेता प्यारेलाल ढूकिया, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल खीचड़, शिक्षाविद हरलाल सिंह मोगा, पूर्व जिला कांग्रेसाध्यक्ष सज्जन मिश्रा, मंडावा तहसीलदार डॉ. सुरेन्द्र भास्कर, एएसआई संजीव मील, पूर्व पालिकाध्यक्ष नरेश सोनी, सज्जन पूनियां, अमित मीणा सहित अनेक लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित करके अग्निवीर आर्यन को श्रद्धांजलि दी। वायुसेना के अधिकारियों ने पिता भागीरथ को तिरंगा सौंपा। वायुसेना के जवानों ने नम आंखों के बीच गार्ड ऑफ ऑनर व सैन्य सम्मान के साथ आर्यन को अंतिम विदाई दी।