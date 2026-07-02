शेखावाटी न्यूज: ATM में कैश भरने वाले 2 कर्मचारियों ने किया ₹1 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, वैन में चाबी छोड़कर हुए फरार

फरार हुए दोनों कर्मचारी सुजडौला गांव के हैं। दोनों ने मशीनों में पैसा डाला नहीं, केवल अपडेट कर पैसा दिखा दिया गया। एक कर्मचारी एक साल और एक उससे थोड़े कम समय से काम कर रहे हैं। जब शनिवार शाम को दोनों कर्मचारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया और कोई रिपोर्ट नहीं की तो मामले का पता लगा। दोनों के फोन बंद हैं। दोनों न तो घर पहुंचे और न ही किसी परिवार के सदस्य से संपर्क किया। सोमवार से हमारी टीम एटीएम मशीनों की जांच में जुट गई। इनके जिम्मे झुंझुनूं, पिलानी और चिड़ावा क्षेत्र के 26 एटीएम मशीनों में पैसा डालने का जिम्मा था। इस संबंध में पहले एएसपी झुंझुनूं और फिर चिड़ावा व पिलानी थाने में एप्लीकेशन दी है। अभी तक 1 करोड़ रुपए का गबन सामने आया है।

गौरव सिंह सोलंकी, शाखा प्रबंधक, सीएमएस कंपनी सीकर