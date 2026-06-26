Jhunjhunu: शराब की दुकान पर युवक की संदिग्ध मौत से बवाल: ग्रामीणों का आरोप- शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

झुंझुनूं। सूरजगढ़ थानाक्षेत्र के उरीका गांव में संचालित कथित अवैध शराब की दुकान पर युवक की संदिग्ध मौत के बाद शुक्रवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर उरीका से हरियाणा के सतनाली जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब पांच घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद सूरजगढ़ थाना प्रभारी रणजीत सेवदा की समझाइश और कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया। मृतक की पहचान उरीका निवासी संजय सिंह नायक के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा।