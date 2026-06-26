Kota Accident: कार से टकराया ट्रक का टायर, मातम में बदलीं शादी की खुशियां, कांग्रेस नेता ने बताया आंखों देखा हाल

सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह ने बताया कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रहने वाले और वर्तमान में गुजरात के मेहसाणा में निवास कर रहे पप्पू कुशवाह (50) अपने परिवार के साथ कार से यूपी जालौन स्थित गांव जमरेही में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे। कार उनका बेटा मनीष कुशवाह चला रहा था। वाहन में पप्पू की पत्नी बिरमा देवी एवं बहन राजकुमारी भी सवार थीं।