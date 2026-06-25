बांसवाड़ा में मामा से मिलकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, 6 माह की बेटी के सिर से उठा पिता का साया

Banswara Road Accident : बांसवाड़ा। जिले के सल्लोपाट थाना क्षेत्र के रोहनवाड़ी गांव में मंगलवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पवन पुत्र बसु कटारा निवासी झाझरवाल पाल के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।