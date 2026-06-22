Banswara Crime : कथित अपहरण प्रकरण में पुलिस जांच घेरे में, विवाहिता के प्रेम प्रसंग ने खड़ा किया विवाद, उठे सवाल

Banswara Crime : बांसवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में कथित अपहरण प्रकरण में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए है। आरोप है कि पुलिस ने बिना पर्याप्त जांच के प्रेमी के साथ घर छोड़कर गई एक विवाहिता की शिकायत पर उसके परिजनों के खिलाफ अपहरण और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं दर्ज कर दी। जानकारी के अनुसार, विवाहिता 10 मई को नकदी लेकर घर से चली गई थी। इस संबंध में उसके परिजनों ने प्रतापगढ़ जिले के रठाजना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।