Rajasthan 21 June : आज होगा साल का सबसे लंबा दिन, बांसवाड़ा में दोपहर में परछाई भी छोड़ देगी आपका साथ

बांसवाड़ा शहर से लगभग सात किलोमीटर दक्षिण में स्थित क्षेत्रों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए शहर में छाया पूरी तरह शून्य नहीं होगी। पर, वर्ष की सबसे छोटी अवश्य दिखाई देगी। वहीं, जिले के आनंदपुरी, बागीदौरा, कलिंजरा, कुशलगढ़, चीखली और गुजरात सीमा तक कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में शून्य छाया दिवस का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। बांसवाड़ा जिले में 10 से 21 जून तक तथा 21 जून से 3 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर बढ़ते और घटते क्रम में शून्य छाया की स्थिति देखी जा सकती है। कर्क रेखा पर 21 जून को दोपहर के समय कुछ क्षणों के लिए प्रत्येक वस्तु की छाया लगभग समाप्त हो जाती है।