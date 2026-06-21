Rajasthan : राजस्थान में संविदाकर्मियों के लिए खुशखबर, 3,967 लेखा सहायक, जेटीए व रोजगार सहायक होंगे नियमित!

अलवर जिले में कनिष्ठ सहायक बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। इनका कार्य मनरेगा के कार्यों में लेबर बढ़ाना है। साथ ही तकनीकी सहायता देना है। इसके लिए मानदेय तय है। यह काफी समय से स्थायीकरण की मांग कर रहे थे। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत के विधानसभा में पूछे गए सवाल कि इन कार्मिकों के स्थायीकरण को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? इसका जवाब अब सरकार की ओर से दिया गया है। सरकार ने कहा है कि यह प्रक्रियाधीन है। इन कार्मिकों की स्क्रीनिंग का फार्मूला भी सरकार ने सामने रखा है।