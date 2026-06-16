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Banswara Crime : रात में सोती महिला पर डीजल डालकर लगाई आग, पीठ और चेहरा झुलसा, अज्ञात पर FIR

Banswara Crime : बांसवाड़ा के टोरी बड़ी गांव में एक महिला रात को सो रही थी। अचानक किसी ने उस पर डीजल डालकर आग लगा दी। महिला का पीठ और चेहरा झुलसा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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बांसवाड़ा

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Sanjay Kumar Srivastava

Jun 16, 2026

Banswara Crime sleeping woman night pouring diesel fire face scorched FIR lodged unknown person

Banswara Crime : फोटो - AI

Banswara Crime : बांसवाड़ा के टोरी बड़ी गांव में सोती हुई एक महिला पर अज्ञात आरोपियों के डीजल डालकर आग लगाने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने रात में महिला के ऊपर डीजल डालकर आग लगा दी, जिसमें वह झुलस गई। झुलसने से घायल महिला को परिजन अरथूना अस्पताल ले गए, जहां से उसे सागवाड़ा रैफर कर दिया गया। अरथूना थानाधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि पति लक्ष्मण की ओर से दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी रम्भा उर्फ रमा पत्नी ताबियार रात में घर के आंगन में सो रही थी।

वह स्वयं, उनका साथ बड़ा बेटा हितेश एवं छोटा बेटा एवं दो बेटियां सभी आंगन में सो रहे थी। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने महिला के ऊपर डीजल डाला और आग लगा दी। घटना में महिला की पीठ और चेहरा झुलस गया। झुलसने से महिला का चेहरा काला पड़ गया। परिजन महिला को पहले अरथूना अस्पताल ले गए, जहां से उसे गंभीर हालत देखते हुए बांसवाड़ा के सागवाड़ा अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दो घायल

एक और क्राइम की न्यूज के अनुसार बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के तेजपुर गांव में शुक्रवार सुबह भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। घटना में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, परिवादिया रितु चौहान पत्नी लोकेन्द्र सिंह चौहान और नृपजीत सिंह सुरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वे खसरा संख्या 623 पर गए थे। वहां एक युवक जेसीबी और ट्रैक्टर से सड़क पर पत्थर डाल रहा था। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम रितिक तेली बताया और गाली-गलौच करते हुए रितु चौहान पर हमला कर दिया। इस दौरान रितु के पति लोकेन्द्र सिंह ने बीच-बचाव किया तो दूसरे आरोपी हर्षित तेली ने लोकेंद्र पर हमला कर दिया। दोनों परिवादियों को चोटें आईं। घटना के बाद कुछ महिलाएं भी मौके पर पहुंचीं और धमकी दी कि उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे झूठा केस दर्ज कराएंगी।

परिवादियों ने आरोपीगण की ओर से भविष्य में गंभीर घटना को अंजाम देने की आशंका को लेकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच मुख्य आरक्षी अनिल पटेल को सौंपी गई है।

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Published on:

16 Jun 2026 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Crime : रात में सोती महिला पर डीजल डालकर लगाई आग, पीठ और चेहरा झुलसा, अज्ञात पर FIR

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