Banswara Crime : रात में सोती महिला पर डीजल डालकर लगाई आग, पीठ और चेहरा झुलसा, अज्ञात पर FIR

एक और क्राइम की न्यूज के अनुसार बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के तेजपुर गांव में शुक्रवार सुबह भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। घटना में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, परिवादिया रितु चौहान पत्नी लोकेन्द्र सिंह चौहान और नृपजीत सिंह सुरपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वे खसरा संख्या 623 पर गए थे। वहां एक युवक जेसीबी और ट्रैक्टर से सड़क पर पत्थर डाल रहा था। पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम रितिक तेली बताया और गाली-गलौच करते हुए रितु चौहान पर हमला कर दिया। इस दौरान रितु के पति लोकेन्द्र सिंह ने बीच-बचाव किया तो दूसरे आरोपी हर्षित तेली ने लोकेंद्र पर हमला कर दिया। दोनों परिवादियों को चोटें आईं। घटना के बाद कुछ महिलाएं भी मौके पर पहुंचीं और धमकी दी कि उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे झूठा केस दर्ज कराएंगी।