बांसवाड़ा: बच्चे पर हमला करने दौड़ा कुत्ता, तो मां ढाल बनकर आई सामने, दोनों हाथों पर गहरे घाव, अस्पताल में भर्ती

Banswara Dog Attack: बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने 5 साल के बेटे को आवारा कुत्ते के हमले से बचाने के लिए खुद को उसके आगे कर दिया। कुत्ता बच्चे पर झपटने वाला ही था, तभी मां कविता ने बच्चे को अपने हाथों से ढक लिया। कुत्ते ने बच्चे को छोड़कर कविता के दोनों हाथों पर हमला कर दिया। हमले में उनके हाथों पर गहरे घाव हो गए। कुत्ते ने हमला इतना भयानक किया कि कई जगह त्वचा व मांस तक फट गया।