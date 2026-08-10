डूंगरपुर वॉयस

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कपिल जोशी ञ्च तिलक नगर

विश्व आदिवासी दिवस का जिला मुख्यालय का कार्यक्रम बहुत की सुंदर और आकर्षक रहा। इस कार्यक्रम में आदिवासी लोक संस्कृति के साथ अनुशासन भी देखने को मिला। सचमूत भारत में सभी संस्कृति को एकता में बांधे रखा है।

रामलाल खटीक ञ्च न्यू कॉलोनी

श्रावण माह में हल्की बारिश पेड-पौधों और वन्यजीव के लिए लाभकारी रहता है। वागड़ में विविध प्रकार की प्रजाति के पौधे इस बारिश में पुन: जीवन प्राप्त करते है। ऐसे में इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए।