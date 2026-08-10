2 माह बाद वागड़ आएंगे CM भजनलाल, करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात; पंचायत-निकाय चुनाव से पहले बढ़ी हलचल

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)
बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दो माह बाद वागड़ क्षेत्र के दौरे पर आ रहे है। 11 अगस्त को बांसवाड़ा में उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। पंचायत-निकाय चुनाव से ठीक पहले उनके दौरे ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला कलक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव सहित पुलिस अधिकारियों ने खेल स्टेडियम के पास बनाए जा रहे सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को देखा।
सीआईडी सीबी की टीम ने भी देर शाम कार्यक्रम स्थल पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था जांच की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आगामी पंचायत-निकाय चुनाव से पहले बांसवाड़ा जिले को कई सौगातें दे सकते हैं। योजनाओं के शिलान्यास को लेकर विभागों ने शिलान्यास पट्टिकाएं भी तैयार करवा ली है। इनमें जिले के गढ़ी, बागीदौरा, कुशलगढ़ और घाटोल विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपये की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा।
सीएम की सभा को लेकर खेल स्टेडियम के पास 6000 लोगों की क्षमता वाला पांडाल तैयार किया जा रहा है। यहां मंच को करीब 5 फीट ऊंचा बनाया गया है। सीएम के आने के लिए यहां पीछे के गेट से व्यवस्था रखी है। मंच पर आठ ऐसी लगाएं जाएंगे। जनसभा पांडाल में कूलरों की व्यवस्था रहेगी।
सड़क निर्माण: गढ़ी, बागीदौरा और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 623.12 करोड़ रुपए की लागत से एसएच-54ए सड़क का निर्माण।
मक्का उत्कृष्टता केंद्र: गढ़ी क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
पॉलिटेक्निक कॉलेज: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बागीदौरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण।
उप स्वास्थ्य केंद्र: बांसवाड़ा, गढ़ी, कुशलगढ़ और बागीदौरा में 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, लागत 3.85 करोड़ रुपए।
माही नदी पर पुल: बिलोदा में माही नदी पर बांसवाड़ा-डूंगरपुर को जोड़ने वाले पुल का निर्माण, लागत 60 करोड़ रुपए।
अटल प्रगति पथ: गढ़ी, बागीदौरा और घाटोल में अटल प्रगति पथ के 5 कार्य, लागत 10 करोड़ रुपए।
औद्योगिक क्षेत्र पीपलवा: बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ रोड से औद्योगिक क्षेत्र पीपलवा तक सड़क निर्माण, लागत 1.23 करोड़ रुपए।
औद्योगिक क्षेत्र छींच: एसएच-10ए से औद्योगिक क्षेत्र छींच तक सड़क निर्माण, लागत 40 लाख रुपए।
खेल स्टेडियम: बांसवाड़ा खेल स्टेडियम में कबड्डी इंडोर स्टेडियम एवं तीरंदाजी उपकरण स्टोर रूम का निर्माण, लागत 56.44 लाख रुपए।
उप स्वास्थ्य केंद्र: बागीदौरा और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों के 4 कार्य, लागत 2.20 करोड़ रुपए।
पीएचसी निर्माण: कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पाटन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का निर्माण, लागत 1.43 लाख रुपए।
उप जिला चिकित्सालय: बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय का निर्माण, लागत 40.93 करोड़ रुपए।
बीपीएचयू लैब: बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में बीपीएचयू लैब का निर्माण, लागत 76.46 रुपए।
पक्का जल मार्ग: माही मुख्य सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में पक्के जल मार्ग के 2 कार्य, लागत 90.65 लाख रुपए।
माही नहरों का पुनर्वास: माही नहरों की संरचनाओं को मजबूत करने और पुनर्वास के 3 कार्य, लागत 230.04 करोड़ रुपए।
जनजाति छात्रावास: गढ़ी, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में जनजाति छात्रावास के 6 कार्य, लागत 5.09 करोड़ रुपए।
आयुर्वेद औषधालय: बागीदौरा, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में कुल 4 आयुर्वेद औषधालयों के निर्माण के कार्य, लागत 1 करोड़ रुपए।
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