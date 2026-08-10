2 माह बाद वागड़ आएंगे CM भजनलाल, करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात; पंचायत-निकाय चुनाव से पहले बढ़ी हलचल

सड़क निर्माण: गढ़ी, बागीदौरा और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 623.12 करोड़ रुपए की लागत से एसएच-54ए सड़क का निर्माण।

मक्का उत्कृष्टता केंद्र: गढ़ी क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

पॉलिटेक्निक कॉलेज: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बागीदौरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण।

उप स्वास्थ्य केंद्र: बांसवाड़ा, गढ़ी, कुशलगढ़ और बागीदौरा में 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, लागत 3.85 करोड़ रुपए।

माही नदी पर पुल: बिलोदा में माही नदी पर बांसवाड़ा-डूंगरपुर को जोड़ने वाले पुल का निर्माण, लागत 60 करोड़ रुपए।

अटल प्रगति पथ: गढ़ी, बागीदौरा और घाटोल में अटल प्रगति पथ के 5 कार्य, लागत 10 करोड़ रुपए।

औद्योगिक क्षेत्र पीपलवा: बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ रोड से औद्योगिक क्षेत्र पीपलवा तक सड़क निर्माण, लागत 1.23 करोड़ रुपए।

औद्योगिक क्षेत्र छींच: एसएच-10ए से औद्योगिक क्षेत्र छींच तक सड़क निर्माण, लागत 40 लाख रुपए।

खेल स्टेडियम: बांसवाड़ा खेल स्टेडियम में कबड्डी इंडोर स्टेडियम एवं तीरंदाजी उपकरण स्टोर रूम का निर्माण, लागत 56.44 लाख रुपए।

उप स्वास्थ्य केंद्र: बागीदौरा और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों के 4 कार्य, लागत 2.20 करोड़ रुपए।

पीएचसी निर्माण: कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पाटन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का निर्माण, लागत 1.43 लाख रुपए।

उप जिला चिकित्सालय: बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय का निर्माण, लागत 40.93 करोड़ रुपए।

बीपीएचयू लैब: बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में बीपीएचयू लैब का निर्माण, लागत 76.46 रुपए।

पक्का जल मार्ग: माही मुख्य सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र में पक्के जल मार्ग के 2 कार्य, लागत 90.65 लाख रुपए।

माही नहरों का पुनर्वास: माही नहरों की संरचनाओं को मजबूत करने और पुनर्वास के 3 कार्य, लागत 230.04 करोड़ रुपए।

जनजाति छात्रावास: गढ़ी, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में जनजाति छात्रावास के 6 कार्य, लागत 5.09 करोड़ रुपए।

आयुर्वेद औषधालय: बागीदौरा, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में कुल 4 आयुर्वेद औषधालयों के निर्माण के कार्य, लागत 1 करोड़ रुपए।