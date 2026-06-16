Bikaner : मंत्री सुमित गोदारा के सामने भिड़े भाजपा विधायक और आरएलपी नेता, ताराचंद सारस्वत के बिगड़े बोले, भड़के लोग

बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में मुकाम धाम दर्शन कर वापस लौट रहे एक ही परिवार के छह लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में तीन वर्ष की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीजराल होटल के पास हुआ। मृतकों के शव श्रीडूंगरगढ़ के राजकीय अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाए गए हैं। हादसे में हरियाणा के फतेहाबाद के मताना गांव निवासी ओमप्रकाश विश्नोई (60 वर्ष), उनकी पत्नी सोरमा देवी (55 वर्ष), बेटी प्रमीला (35 वर्ष), रोनित पुत्र सुरेन्द्र (11 वर्ष), तनवी पुत्री अमित (10 वर्ष), खुशी पुत्री संदीप सुधार बिश्नोई (6 वर्ष) की मौत हो गई।

