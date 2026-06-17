Rajasthan: मानसून में अच्छी बारिश के लिए करवाते मेंढक-मेंढकी की शादी, जानिए वागड़ की अनोखी परंपराएं

Rajasthan Rain Rituals: राजस्थान का वागड़ अंचल अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, तीज-त्योहारों और सामाजिक समरसता को दर्शाने वाली सप्तरंगी परम्पराओं के लिए प्रदेशभर में विशेष पहचान रखता है। ठीक उसी तरह यहां मानसून की अच्छी मेहर के लिए निभाई जाने वाली लोक परम्पराएं भी अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले के अनेक गांवों में जनजाति समाज के साथ ही सर्व समाज इन्द्र को रिझाने तरह-तरह के जतन करता हैं। कई परम्पराओं के निर्वहन दौरान जल्द बारिश नहीं होने पर इन्द्रदेव को बाल एवं सखा भाव से चुनौती भी दी जाती है। कुछ खास परम्पराओं पर रिपोर्ट…