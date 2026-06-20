राजस्थान में किराने के सामान की आड़ में टेम्पो से तस्करी, गुजरात बॉर्डर पर पकड़ा 1200 लीटर पेट्रोल-डीजल

पड़ोसी राज्य की अपेक्षा राजस्थान में तेल की ऊंची कीमतों के चलते जिले के सीमावर्ती कस्बों में पेट्रोल बिक्री का अवैध कारोबार चल रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में जगह-जगह डिब्बों में पेट्रोल-डीजल बेचे जा रहे है, जिससे बांसवाड़ा से गुजरात सीमा तक के पंप प्रभावित हो रहे हैं। पड़ोसी राज्यों की कम कीमतों एवं अवैध पेट्रोल बिक्री से जिले के पेट्रोल-डीजल के व्यापार पर लगभग 25% तक असर पड़ा है। जहां राजस्थान के सीमावर्ती पंप मुश्किल से 500-1000 लीटर प्रतिदिन बेच पा रहे हैं। वहीं गुजरात के पंपों की सेल 10-11 हजार लीटर तक प्रतिदिन हो रही है। पुलिस लंबे समय से इन्हें नजर अंदाज कर रही है।