AI से बनाया Re-NEET का फर्जी पेपर, रातों-रात बनना चाहता था अमीर; पूछताछ में हुए और भी कई खुलासे

केंद्र सरकार ने आगामी आदेश तक री-नीट परीक्षा को स्थगित कर दिया, तब भी आकाश का हौसला कम नहीं हुआ। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) के जरिए यूएस (अमेरिका) का नेटवर्क एक्टिव किया और टेलीग्राम ग्रुप को चलाता रहा। लेकिन उसकी यही चालाकी और ग्रुप का नाम 'पेपर माफिया' रखना पुलिस के खुफिया तंत्र की नजरों में आ गया, जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार रात पटेलनगर में जाल बिछाकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से दो मोबाइल, बैंक पासबुक और नीट की नोटबुक बरामद की है, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े की कड़ियां जोडी जा रही हैं।