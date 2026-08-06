Bhilwara: ग्रीन कॉरिडोर भी नहीं बचा सका SHO की जिंदगी, 2 माह पहले ही हुआ था दूसरा विवाह; अधूरी रह गईं खुशियां

भीलवाड़ा। सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह राठौड़ (38) उदयपुर के एक निजी चिकित्सालय में 15 घंटे बाद जिंदगी की जंग हार गए। उदयपुर के निजी चिकित्सालय में राठौड़ ने बुधवार सुबह 11 बजे अंतिम सांस ली। पुलिस शव को उदयपुर में पोस्टमार्टम के बाद बुधवार देर शाम भीलवाड़ा लाई। शव को गुरुवार सुबह 7 बजे भीलवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन में रखा गया। यहां जिला पुलिस प्रशासन ने दिवंगत लोकपाल सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धाजंलि दी। इसके बाद शव को पैतृक गांव बिजयनगर के नांदसी (बरल पंचायत) ले जाया जाएगा। जहां पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा।