राजस्थान में देर रात तस्कर का एनकाउंटर, पुलिस को आता देख की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में ढेर

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बुधवार देर रात नाकाबंदी के दौरान भागे तस्कर की पुलिस की गोलीबारी में मौत हो गई। वहीं एक तस्कर को हिरासत में लिया है। जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार तस्कर की तलाश में के लिए पुलिस ने जिलेभर में नाकाबंदी की। हालांकि, सुबह तक फरार तस्कर का कोई सुराग नहीं लगा है। तस्करी की सूचना पर पुर थाना क्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नाकाबंदी कर रखी थी।