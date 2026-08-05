देवराज सिंह मौत मामला : करणी सेना-बीजेपी के बीच दो मांगों पर बनी सहमति, पढ़ें क्या बोले महिपाल सिंह मकराना?

जयपुर। यूजीसी नियमों के विरोध में निकाली गई सवर्ण न्याय यात्रा के दौरान देवराज सिंह पलाड़ा की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। बुधवार को श्री राजपूत करणी सेना और भाजपा नेतृत्व के बीच हुई अहम बैठक में मृतक के परिवार से जुड़ी तीन प्रमुख मांगों में से दो पर सहमति बन गई। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया गया है।