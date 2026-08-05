जयपुर: महिला की हत्या कर 1 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, सूरत और वृंदावन में पुलिस को दे रहा था चकमा

Jaipur Mansarovar Murder Case: जयपुर: एक महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पिछले एक साल से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद अदालत में पेश न होकर पहचान छिपाकर अलग-अलग राज्यों में फरारी काट रहा था। सटीक सूचना मिलने पर मानसरोवर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने उसे प्रताप नगर इलाके में धर दबोचा।