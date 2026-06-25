Banswara Roadways : 29 जून से आनंदपुरी से बांसवाड़ा के बीच चलेगी रोडवेज बस, इन गांवों के ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

Banswara Roadways : बांसवाड़ा जिले के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा होने जा रही है। बांसवाड़ा रोडवेज डिपो ने ऐलान किया है कि आनंदपुरी से बांसवाड़ा के बीच फिर से नई बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सेवा आगामी सोमवार यानि 29 जून से प्रारंभ हो जाएगी। इससे छात्रों, नौकरीपेशा लोगों तथा व्यापारियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। बांसवाड़ा रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक मनीष जोशी ने बताया कि आनंदपुरी से बांसवाड़ा की दूरी 64 किमी. है।