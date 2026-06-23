​​​​​Rajasthan: राजस्थान में बीजेपी नेता ने की थी आत्महत्या, अब परिवार पर जानलेवा हमला, घर पर हुई पत्थरबाजी

गौरतलब है कि बीते माह बांसवाड़ा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री और वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह मईड़ा (47 वर्ष) ने पारिवारिक कारणों के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनका शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला था। अचानक हुई इस घटना से उनके परिवार, समर्थकों और पूरी भाजपा पार्टी में हड़कंप मच गया था। अर्जुन सिंह मईड़ा छोटी सरवन क्षेत्र के छायन बड़ी ग्राम पंचायत के रहने वाले थे। उनका शव क्षेत्र में ही एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ पाया गया था। अर्जुन सिंह के बेटे ने इस संबंध में दानपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था।