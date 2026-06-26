Bulldozer Action: कोटा पुलिस का बुलडोजर एक्शन, मकानों और दुकानों समेत अपराधियों की करोड़ों रुपए की संपत्ति ध्वस्त

Criminals Illegal Encroachment Demolished: कोटा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन को तेज कर दिया है। पिछले 6 माह में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में हिस्ट्रीशीटरों, हार्डकोर बदमाशों, मादक पदार्थ तस्करों और अन्य अपराधियों की सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों और अपराध की कमाई से खड़ी करोड़ों रुपए की संपत्तियों को ध्वस्त किया है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अपराधियों की आर्थिक रूप से कमजोर करके क्षेत्र को अपराधमुक्त बनाना है।