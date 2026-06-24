Kota Weather: कोटा में पिछले साल जून में बारिश से बहे थे झरने, इस बार उमस और इंतजार ने बढ़ाई परेशानी

इसके विपरीत इस वर्ष मानसून की धीमी शुरुआत के कारण शहर में उमस भरी गर्मी का असर बना हुआ है। बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी और चिपचिपे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भी कोटा शहर में दिनभर गर्मी व उमस का वातावरण बना रहा। शाम को मौसम में बदलाव आया और काले व घने बादल छाए, लेकिन बरसे नहीं। धूल भरी आंधी चलने वाहन चालक खासे परेशान नजर आए। कोटा का अधिकतम तापमान 38.8 व न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा।