Rajasthan : ‘नीट की तुलना में कठिन था Re-NEETUG 2026 का पेपर’, विशेषज्ञ बोले- फिजिक्स-कैमिस्ट्री तय करेंगे रैंक

बायोलॉजी का पेपर विद्यार्थियों के अनुसार 3 मई की परीक्षा की तुलना में अपेक्षाकृत आसान और स्कोरिंग रहा। हालांकि इसमें 32 मल्टीपल करेक्ट प्रकार के प्रश्न पूछे गए। प्लांट मॉॉलॉजी में सोलेनेसी से संबंधित एक प्रश्न को लेकर चर्चा रही कि वह एनटीए के निर्धारित सिलेबस से बाहर था। इसके अलावा तीन प्रश्नों के विकल्प अत्यधिक भ्रमित करने वाले बताए गए। बायोलॉजी में कक्षा 11 से 52 तथा कक्षा 12 से 38 प्रश्न पूछे गए। विषयवार वितरण में ह्यूमन फिजियोलॉजी से सर्वाधिक 13 प्रश्न, प्लांट फिजियोलॉजी तथा जेनेटिक्स एवं बायोटेक्नोलॉजी से 11-11 प्रश्न और सेल बायोलॉजी से 9 प्रश्न शामिल रहे।