Kota Housing Scheme: 265 भूखंड की 2 आवासीय योजना लॉन्च, KDA सस्ते दामों पर देगा प्लॉट, आवेदन शुरू

इसी प्रकार प्रताप सिंह बारहठ आवासीय योजना में कुल 237 भूखंड उपलब्ध हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 97 भूखंड (4.5×9 मीटर), एलआइजी श्रेणी के 56 भूखंड (6×12 मीटर) तथा एमआइजी श्रेणी के 84 भूखंड (7.5×15 मीटर) शामिल हैं। इस योजना में भूखंडों की दर 1010 रुपए प्रति वर्गफीट निर्धारित की गई है। योजना बारां रोड क्षेत्र में विकसित की गई है, जहां पार्क एवं खेल मैदान के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। आयुक्त ने बताया कि दोनों योजनाओं में सड़क, पेयजल, विद्युत, जल निकासी तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का समुचित विकास किया गया है, जिससे नागरिकों को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आवासीय वातावरण उपलब्ध हो सके।