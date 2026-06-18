राजस्थान क्राइम: शराब के नशे में ताऊ ने ही कर दी भतीजे की हत्या, परिवार में लंबे समय से चल रहा था विवाद

घटना की सूचना मिलते ही अयाना थाना प्रभारी अविनाश मीणा मौके पर पहुंचे । बाद में कोटा से एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए । पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है । मृतक के पिता गोवर्धन राठी जयपुर में मजदूरी करते हैं, जबकि आरोपी सुमेर राठी क्रूज़र वाहन चलाता है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के दौरान अक्सर कहासुनी और गाली - गलौज की घटनाएं होती रही थीं, जो अब इस दर्दनाक हत्या में बदल गई।