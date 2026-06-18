Ashok Gehlot : कोटा में प्रसूताओं के मौत मामले में अशोक गहलोत की मांग, अफसरों-डॉक्टरों पर दर्ज हो आपराधिक मुकदमा

Kota Prasuta Death Case : कोटा में 5 प्रसूताओं (महिलाओं) की मौत की जांच रिपोर्ट भजनलाल सरकार को सौंप दी गई है। इसी बीच कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X अकाउंट पर लिखा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से सीधी और दोटूक मांग है कि इस अक्षम्य लापरवाही के लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों और डॉक्टरों को तत्काल सस्पेंड कर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही, पीड़ित परिवारों को तुरंत मुआवजा राशि दी जाए। सरकार को यह स्वीकार करना ही होगा कि यह पूरी तरह से आपकी सरकार और सिस्टम की घोर विफलता है।