Rajsamand : युवक की मौत पर सियासत गरमाई, भीम MLA हरिसिंह रावत और पूर्व MLA सुदर्शन सिंह रावत के बीच हुई नोंक-झोंक

Rajsamand : राजसमंद के देवगढ़ सड़क हादसे में अस्पताल कर्मचारी की मौत और लाठीचार्ज मामले में भीम विधायक और पूर्व विधायक आमने-सामने हो गए हैं। स्तुति हॉस्पिटल के राजू सिंह के परिवार को सांत्वना देने भीम विधायक हरिसिंह रावत लाखागुड़ा पहुंचे। उन्होंने पूर्व विधायक पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि दुखद घटना पर मीडिया के सामने आरोप-प्रत्यारोप करना निम्न स्तर की राजनीति है। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत के उन पर डंडा चलाने वाले को 10 लाख के इनाम घोषणा का जिक्र करते हुए विधायक हरिसिंह रावत ने कहा कि यदि पूर्व विधायक भीम क्षेत्र में गधा बनकर घूमते हैं तो मैं उन्हें एक करोड़ रुपए नकद दूंगा।