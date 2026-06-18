Jaipur Accident : जिसे अंगुली पकड़ चलना सिखाया, उसी के साथ अंतिम यात्रा पर चली गई, इधर हादसे के बाद से विभाग लापता!

Jaipur Road Accident : जयपुर नींदड़ मोड़ पर मंगलवार सुबह हुए दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत के बाद पुलिस ने जहां जांच की कमान संभाल ली, वहीं सड़क सुरक्षा का सबसे अहम जिम्मेदार परिवहन विभाग पूरे घटनाक्रम से लगभग गायब नजर आया। जिस आरटीओ द्वितीय के क्षेत्र में हादसा हुआ, वहां से न तो कोई तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और न ही दुर्घटना के कारणों की पड़ताल शुरू हुई। सवाल यह है कि अगर परिवहन विभाग हादसे की तकनीकी जांच ही नहीं करेगा तो फिर सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा? परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी गंभीर सड़क हादसे के बाद वाहन की तकनीकी स्थिति, फिटनेस, चालक के लाइसेंस, परमिट और दुर्घटना के कारणों की अलग से जांच की जानी चाहिए।