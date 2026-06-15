राजस्थान में Uttarlai Airport का काम जल्द, एक सप्ताह में किसानों को मिलेगा मुआवजा

उत्तरलाई एयरपोर्ट की घोषणा वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत हुई थी। शुरुआत में शहरी सुधार न्यास (यूआईटी) ने एयरफोर्स स्टेशन के समीप भूमि उपलब्ध करवाई, लेकिन निर्माण एजेंसी ने इसे अपर्याप्त मानते हुए असहमति जता दी। इसके बाद परियोजना वर्षों तक राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से अटकी रही। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद मामला फिर गति पकड़ता गया। नई भूमि पर सहमति बनी, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट पूरा हुआ, रिपोर्ट को मंजूरी मिली और अधिसूचना जारी होने के बाद अब अंतिम चरण में अवार्ड जारी किए जा रहे हैं।