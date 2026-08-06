Jaipur: हनीट्रैप में फंसाकर बिजनेसमैन का अपहरण, झूठे केस की धमकी देकर मांगे 5 लाख; पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, 23 जुलाई को सोडाला में रहने वाले एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि 22 जुलाई की रात उसके पिता खाटूश्यामजी दर्शन के लिए घर से निकले थे, लेकिन कुछ देर बाद उनके ही मोबाइल से धमकी भरे कॉल आने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद 24 जुलाई को कोथून-सवाई माधोपुर हाईवे से बिजनेसमैन को सुरक्षित छुड़ा लिया गया।